إبراهيموفيتش يتفوق على رونالدو ويخطف صدارة هدافي الدوري الإيطالي

نجح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في تسجيل هدفه رقم 9 في الدوري الإيطالي، بمرمى نابولي بالمباراة المقامة مساء اليوم الأحد، على ملعب سان باولو ضمن منافسات الكالتشيو.

وكان البرتغالي كريسيتانو رونالدو قد وصل أمس السبت، إلى هدفه رقم 8 بالدوري الإيطالي بعدما سجل هدفين في مرمى كالياري، وعادل عدد أهداف إبراهيموفيتش إلا أن الأخير نجح اليوم في التفوق على الدون وسجل تاسع أهدافه بالكالتشيو.

ويأتي ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي على النحو التالي:

إبراهيموفيتش – 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - 8 أهداف

أندريا بيلوتي – 6 أهداف