أردوغان يبدد الآمال في إطلاق سراح المفكر التركي المسجون عثمان كافالا

تضاءلت الآمال في الإفراج المحتمل عن المفكر التركي المسجون عثمان كافالا بعد أن اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب أدلى به اليوم الأحد، بتمويل الاحتجاجات المنتقدة لسياسة الحكومة في 2013.

وقال أردوغان في خطاب عبر الإنترنت أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "لا يمكننا أبدا أن نتوافق مع كافالا هذا، ممول واقعة جيزي".

واعتُقل كافالا في نوفمبر 2017 بناء على اتهامات بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة بدعمه لاحتجاجات 2013.

وتمت تبرئته من تلك الاتهامات في فبراير، لكن سرعان ما أعيد إلى السجن بناء على اتهامات جديدة تربطه بمحاولة الانقلاب في 2016، إلى جانب تهم جديدة بالتجسس مرتبطة باحتجاجات جيزي.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وكان هناك بعض الأمل في إطلاق سراحه بعد أن وعد أردوغان مؤخرا بإصلاحات قضائية.

وتعززت تلك الآمال عندما دعا المؤسس المشارك لحزب العدالة والتنمية بولنت أرينك إلى إطلاق سراح كافالا في مقابلة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يمثل كافالا للمحاكمة في 18 كانون أول/ديسمبر.

ويقول أردوغان إن احتجاجات جيزي كانت مؤامرة دولية.