مقتل ثلاثة متمردين في باراجواي بعد اختطاف نائب الرئيس الأسبق

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قُتل ثلاثة متمردين مشتبه بهم بالرصاص بينما تم نشر قوات أمن في شمال باراجواي عقب اختطاف نائب الرئيس الأسبق أوسكار دينيس.

وقتل هؤلاء الأشخاص بالقرب من سيروج وازو في مناوشات مع وحدة خاصة من القوات المسلحة والشرطة، حسبما أعلنت السلطات اليوم السبت.

وتوجه ممثلون للادعاء إلى المنطقة لتحديد هوية القتلى.

وفي مطلع سبتمبر، اختطف مقاتلون من منظمة حركة شعب باراجواى المتمردة وهى حركة للمسلحين الشيوعيين ، دينيس وعامل من مزرعته بالقرب من قرية بيلا فيستا نورتي على الحدود مع البرازيل.

وتم إطلاق سراح العامل بعد ذلك، لكن لم يظهر أثر لنائب الرئيس الأسبق.