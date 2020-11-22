 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق اليوم - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2020 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:53 ص

ننشر لكم أسعار الخضروات الفاكهة في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات.

البطاطس من 1.3 إلى 2.5 جنيه.

البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الفاصولياء من 3 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.

جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.

الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.

تين برشومي من 6 الى 9 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك