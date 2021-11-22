ايسترن كومباني يعلن قائمته لمواجهة بيراميدز في الدوري

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الإثنين في الثالثة عصرا بإستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى أحمد محمد (بوسكا) عمرو حسام عبد الواحد.

الدفاع احمد ثابت (داهش)-محمود محمد (صقر)-عاصم سعيد - خالد مصطفى- كمال أبو الفتوح - أسامة عزب.

خط الوسط احمد ابو بكر (موكشا)-الحسيني طه-كريم خميس- بنچامين - محمد ناصر (مودي)-محمد علي بن مصطفي(طرابلسي)-احمد السعيد (متعب).

الهجوم: محمد عماد الفيل - محمد حسن - صلاح عاشور -احمد اسماعيل (تمساح)-عرفه السيد- ستيفن-محمد عصام الديني