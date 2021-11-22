محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر أممي حول توطين أهداف التنمية المستدامة

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريبة، مساء الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأممية الـ17 للتنميه المستدامة في محافظته، وتشمل نسبه تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنه بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.