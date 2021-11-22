 محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر أممي حول توطين أهداف التنمية المستدامة - بوابة الشروق
الإثنين 22 نوفمبر 2021 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر أممي حول توطين أهداف التنمية المستدامة

علاء شبل:
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:13 ص

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريبة، مساء الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأممية الـ17 للتنميه المستدامة في محافظته، وتشمل نسبه تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنه بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك