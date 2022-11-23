وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع كبير لنطاق برنامج تخصيب اليورانيوم

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع "فوردو" النووي، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وبحسب الوكالة، تأتي هذه الخطوة من قبلء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؛ ردا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة.



وأشارت إلى إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بتخصيب 60% لأول مرة في موقع "فوردو"، ولا يزال التخصيب بنسبة 60% جاريا في موقع "نطنز".



كما أفادت باستخدام أجهزة "آي آر-6" المتقدمة بدلا من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.



كما تم ضخ الغاز في سلسلتين جديدتين من أجهزة آي أر-4 وآي آر-2 المتقدمة في موقع "نطنز".



وذكر بيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه بالإضافة إلى ذلك "تخطط إيران أيضا إلى توسع كبير في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب" في موقع فوردو من خلال تثبيت 14 سلسلة جديدة.



إلا أن بعض هذه السلاسل الجديدة ستحل محل سلاسل قيد الاستخدام حاليا.



وجاء في بيان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المنخرطة في المفاوضات منذ أمد طويل لإثناء إيران عن عمل برنامج أسلحة نووية "أن هذه الخطوة، التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار النووي، ليس لها أي مبرر مدني موثوق به".



ويكفي تخصيب اليورانيوم في نطنز بالفعل نظريا لصنع كمية صغيرة من المواد المستخدمة في صنع سلاح نووي، إلا أن طهران تنفي أي نية كهذه.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، إنه تم إبلاغ وكالة الطاقة الذرية بالخطوة الإيرانية. وأشار إلى اتخاذ هذه الخطوة بحضور مراقبي الوكالة.



واتهمت اللجنة التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران، يوم الخميس الماضي بانعدام الشفافية، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وهددت بشكل غير مباشر بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.