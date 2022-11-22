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ألمانيا: لا بد أن نكون مستعدين لتصعيد حرب أوكرانيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 7:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 7:33 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لا بد أن تكون مستعدة لتصعيد الوضع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن رحلته الأخيرة إلى الصين استمدت أهميتها من إعلان الدولتين عن موقف مشترك ضد استخدام الأسلحة النووية.

وأشار شولتس في مؤتمر في برلين، استضافته صحيفة "زوديتشه تسايتونج"، إلى أنه "في ضوء تطور الحرب وإخفاقات روسيا الواضحة والمتنامية.. لا بد أن نكون مستعدين لتصعيد". وأضاف أن "التصعيد يمكن أن يشمل تدمير البنية التحتية"، وفقا لوكالة رويترز.

وخلال زيارته للصين في وقت سابق من الشهر الجاري، أدان شولتس والرئيس الصيني شي جين بينج التهديدات باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

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