مسئول في حماس: الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى مع إسرائيل

قصف على غزة- د ب أ

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وقال أبو مرزوق، لقناة الجزيرة الفضائية، إن المحتجزين الـ50 الذين سيفرج عنهم من قطاع غزة أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية وأن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى مع إسرائيل.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

وفجر اليوم أعلنت حركة "حماس" عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني قتلوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم السابع والأربعين.