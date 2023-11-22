متحدث نتنياهو: بإمكاننا المضي قدما في الهدنة لو أفرجت المقاومة عن مزيد من المحتجزين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، إن اتفاق الهدنة يشمل إفراج حركة المقاومة «حماس» عن 50 محتجزًا مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن إسرائيل قررت الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا لأنهم لم يقتلوا إسرائيليين، زاعمًا أنهم تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية.



وأشار إلى إمكانية المضي قدمًا في الهدنة لو أفرجت «حماس» عن المزيد من المحتجزين، لافتًا إلى احتجاز المقاومة حوالي 240 إسرائيليًا.



وذكر أن «الهدنة قد تتجدد ليوم واحد، طبقًا للإفراج عن عدد إضافي من المحتجزين»، موضحًا أن الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية، ستتولى مسئولية الإشراف على عملية التبادل.



ولفت إلى أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى مسئولية تفقد وزيارة المحتجزين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية»، قائلًا إن «العشرات منهم أطفال رضع وصغار»، وفقًا لادعاءاته.



وادعى أن حماس تحتاج إلى هدنة واستراحة، زاعمًا: «وجهنا لحماس ضربات موجعة جدًا لم تتكبد مثل هذه الخسائر منذ تأسيسها».



وبسؤاله عن تراجع إسرائيل عن تصريحاتها بعدم وقف إطلاق النار حتى إطلاق سراح كل المحتجزين، أجاب: «حماس هي التي رضخت لإسرائيل، والحرب مستمرة للقضاء على الحركة، هذا أمر حتمي لا مفر منه، من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة»، بحسب مزاعمه.





