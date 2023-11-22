الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في الشمال تابعة له عن طريق الخطأ

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أعلنت الجيش الإسرائيلي اسقاط الدفاعات الجوية طائرة إسرائيلية بدون طيار عن طريق الخطأ، يأتي ذلك بعد اطلاق صافرات الإنذار جنوب غرب طبريا.

ودوت صافرات الإنذار في قرية البعينة النجيدات في الجليل جنوب غرب طبريا.

وقامت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بإسقاط المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذار في منطقة الجليل، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية نحو مسيرة إسرائيلية بعد تشخيص خلل فني فيها".

وأكد أن "عملية الاعتراض تمت بشكل مدروس ولا توجد خشية من حدث أمني".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".