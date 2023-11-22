البرلمان العراقي يعقد اليوم جلسة للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان

يعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي تمت إقالته بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق علي خلفية الإدانة بقضية تزوير.



وأعلنت الدائرة البرلمانية في البرلمان العراقي أن برنامج جلسة اليوم يتضمن فقرتين الأولى انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وأخفقت الكتل السنيه الليلة الماضية في التوصل إلى تسمية مرشح يحظى بقبول النواب السنه بعد مشاورات استمرت حتى ساعات الفجر ليعرض في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس لما تبقي من الدورة الحالية.



وبحسب مصادر عراقية فإن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يسعى لأن يكون المرشح لمنصب رئيس البرلمان من كتلة "تقدم" التي يتزعمها صاحبة الأغلبية في البرلمان العراقي فيما تسعى كتل أخرى إلى يكون المرشح للمنصب من خارج كتله الحلبوسي وأن يكون قيادي بارزاني من أهل السنه نظرا لاهمية المنصب.



ولاتبدو الأجواء مهيئة داخل الكتل البرلمانية لانتخاب رئيس جديد في جلسة اليوم حيث ظهر الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان منقسما داخل مكوناته بشأن خيارات الكتل السنية لتسمية مرشح للمنصب فيما يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح من كتلة تقدم لتولي المنصب خلفا للحلبوسي.



وتطرح بعض الكتل السياسية عدة خيارات أبرزها تأجيل عملية التصويت على تسمية رئيس جديد للبرلمان إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان مطلع العام المقبل بهدف بلورة موقف موحد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يحظى بقبول الجميع.