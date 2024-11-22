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ترامب يختار بام بوندي لمنصب المدعي العام بعد انسحاب مات جايتز

بام بوندي
بام بوندي
د ب أ
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 2:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 2:30 ص

قال الرئيس الأمريكي المتنخب دونالد ترامب مساء الخميس إنه سيعين المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، في منصب المدعي العام الأمريكي بعد انسحاب اختياره الأول، مات جايتز.

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