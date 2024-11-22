ترامب يختار بام بوندي لمنصب المدعي العام بعد انسحاب مات جايتز

قال الرئيس الأمريكي المتنخب دونالد ترامب مساء الخميس إنه سيعين المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، في منصب المدعي العام الأمريكي بعد انسحاب اختياره الأول، مات جايتز.