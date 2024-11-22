حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا مساء اليوم الجمعة على فريق البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبادر البنك الأهلي بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45، قبل أن يدك بيراميدز شباك البنك بثلاثية في الشوط الثاني بدأت من مصطفى فتحي في الدقيقة 50، ومن ثم أضاف صديق إيجولا هدفين في الدقيقة 53 و74.

بيراميدز بدأ هذه البطولة بالتعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، قبل أن ينتصر على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

أما البنك الأهلي فتلقى هزيمة من الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، ومن ثم تعادل سلبيا مع فاركو في الجولة الثانية.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز لصدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز "بشكل مؤقت" برصيد 7 نقاط، أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز الـ 17 برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع ساجرادا يوم 26 نوفمبر الجاري، ومن ثم يلتقي مع المصري يوم 2 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

أما البنك الأهلي يلتقي مع الأهلي مساء يوم 1 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الرابعة.