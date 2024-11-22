زعيم كوريا الشمالية: المفاوضات السابقة مع واشنطن أكدت العداء الثابت تجاهنا

صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأن مفاوضاته السابقة مع الولايات المتحدة أكدت فقط عداء واشنطن "الثابت" تجاه بيونج يانج، ووصف تعزيز بلاده لترسانتها النووية بأنه السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات الخارجية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

تحدث كيم يوم الخميس خلال معرض دفاعي عرضت فيه كوريا الشمالية بعضا من أقوى أنظمتها العسكرية، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة لاستهداف البر الرئيسي للولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية. وخلال اجتماعه مع ضباط الجيش الأسبوع الماضي، تعهّد بتوسيع "غير محدود" لبرنامجه النووي العسكري.

ولم يُعلق كيم جونج أون حتى الآن بشكل مباشر على إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وخلال ولايته الأولى، عقد ترامب ثلاث قمم منسقة للغاية مع الزعيم الكوري الشمالي في عامي 2018 و2019، لكن الدبلوماسية انهارت بسبب الخلافات حول رفع العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل خطوات كوريا الشمالية لتقليص برنامجها النووي.

وخلال كلمته في المعرض، أشار كيم إلى "القمم الفاشلة" دون ذكر ترامب بالاسم. وقال: "لقد وصلنا بالفعل إلى أقصى ما يمكن مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات، وما انتهينا إليه لم يكن رغبة قوة عظمى في التعايش، بل موقفا صارما قائما على القوة وسياسة عدوانية وغزو لا يتغيران" تجاه كوريا الشمالية.

واتهم كيم الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط العسكرية على بلاده من خلال تعزيز تعاونها العسكري مع الحلفاء الإقليميين وزيادة نشر "وسائل الضربات الاستراتيجية"، في إشارة واضحة إلى أصول عسكرية أمريكية رئيسية مثل القاذفات طويلة المدى والغواصات وحاملات الطائرات.

ودعا إلى تسريع الجهود لتعزيز قدرات جيشه المسلح نوويا، مؤكدا أن الضمان الوحيد لأمن البلاد هو بناء "أقوى قوة دفاعية يمكنها التغلب على العدو".