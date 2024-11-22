تغيير اضطراري في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام الزمالك والاتحاد السكندري.

ويبحث الأهلي عن الفوز الثالث تواليًا في الموسم الجديد من البطولة، لتأمين الصدارة قبل التوجه يوم الثلاثاء المقبل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفقد الأهلي في مباراة الليلة نجمه الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الفدائي، وهو ما يجعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني مضطراً للاعتماد على طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة أو الدفع بمحمود كهربا بعد غياب بشكل أساسي.

كما يغيب عن الأهلي عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، مصطفى مخلوف، مصطفى أبو الخير لأسباب فنية، بالإضافة لـ أشرف داري، محمد عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني وعلي معلول للإصابة.

ويعول الأهلي على قدرات الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات حيث لم ينضما لمعسكر منتخب مصر لصناعة الفارق أمام الاتحاد بجانب تألق طاهر الذي يقدم بداية رائعة لموسمه الحالي.

وتعافى رامي ربيعة وياسر إبراهيم من الإصابة ليعود هذا الثنائي لقيادة خط الدفاع بينما يخوض مروان عطية لاعب الوسط مواجهة خاصة ضد فريقه السابق الاتحاد.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.