حظيت جهود تطوير منظومة التعليم في مصر بإشادة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، خلال زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وإدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، إلى مدرسة «زيد بن حارثة الابتدائية» التابعة لإدارة العجمي التعليمية، لمتابعة تطبيق منظومة التعليم الدامج والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلاب.

وجاءت الزيارة بحضور ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، وناتالي ماير، نائب ممثل المنظمة بالقاهرة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والمنظمة.

وتضمنت الجولة تقديم عرض فني لطلاب مرحلة رياض الأطفال، وتفقد غرفة المصادر وما تضمه من تجهيزات ووسائل تعليمية مخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم الحسية والمعرفية، بجانب زيارة قاعات رياض الأطفال وفصول الصفوف العليا، ومتابعة أساليب التدريس التفاعلية ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلاب.

كما اطلع الوزير والمحافظ والوفد الأممي على نماذج من الأعمال الإبداعية للطلاب في مجالي الرسم والتصميم، وتفقدوا فعاليات مبادرة «صحتهم مستقبلهم»، المنفذة بالتعاون بين الوزارة واليونيسف، بهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة داخل المدارس، واختُتمت الجولة بعرض مسرحي قدمه طلاب المدرسة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة العامة.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، استمرار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية من مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أن التعليم الدامج يمثل أولوية قصوى ضمن خطط التطوير، انطلاقًا من حرص الدولة على ضمان حق كل طفل في الحصول على تعليم جيد وعادل يلبي احتياجاته.

وأوضح أن جهود الوزارة لا تقتصر على توفير الأماكن والتجهيزات داخل الفصول، وإنما تمتد إلى بناء منظومة دعم متكاملة تشمل تأهيل الكوادر التربوية وتهيئة البنية التحتية المدرسية، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة اليونيسف ودورها في نقل الخبرات الدولية ودعم جهود إصلاح التعليم في مصر.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن تطوير التعليم والارتقاء بالبيئة المدرسية وتوسيع نطاق المدارس الدامجة يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان وتأهيل النشء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير الإمكانات وتذليل العقبات أمام جهود وزارة التربية والتعليم، بما يدعم انتشار المدارس الدامجة بمختلف الإدارات التعليمية، مشيدًا بالتعاون مع اليونيسف في تنفيذ المبادرات التربوية والصحية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب.

وفي السياق ذاته، أشاد إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وجهود إصلاح التعليم في مصر، معربًا عن إعجابه بما شهده خلال الزيارة من انخفاض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا بالفصل، وسد العجز في المعلمين، والتحسن الملحوظ في مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

كما أثنى على التعاون في تدريب المعلمين على المناهج المطورة وتمكينهم، والخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التعليم الدامج، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة الشراكة وتقديم مختلف أوجه الدعم للوزارة لاستكمال جهود تطوير التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.