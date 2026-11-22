استجاب فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لبلاغ بشأن وجود رجل بلا مأوى بمنطقة حجر النواتية، ونجح في نقله وإيداعه بدار الهدايا رجال، لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية اللازمة له.

ووفق بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بسرعة التعامل مع البلاغ الوارد من الفريق المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الحالة.

وعلى الفور، انتقل فريق التدخل السريع إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن الرجل يُدعى حسن مرزوق إبراهيم، ويبلغ من العمر 61 عامًا، ويقيم بالشارع منذ نحو عامين ونصف، مع إبدائه رغبته في الإقامة بإحدى دور رعاية المسنين.

وتم التنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية لتوفير مكان مناسب له بدار الهدايا رجال، فيما اصطحبت الأخصائية منال دويدار والأخصائي كريم إبراهيم الحالة إلى مستشفى أبو قير لإجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة، والتأكد من خلوه من الفيروسات.

وعقب استكمال الإجراءات الطبية، توجه الفريق إلى قسم شرطة ثان المنتزه لتحرير محضر بالإجراءات وإثبات الحالة، قبل نقله وإيداعه بدار الهدايا رجال، لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير حياة آمنة وكريمة له بعيدًا عن مخاطر الشارع.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استمرار جهود فريق التدخل السريع في الاستجابة الفورية للبلاغات والتعامل مع الحالات الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لكبار السن والأشخاص بلا مأوى.