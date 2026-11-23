اتفق المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وشوكت سعد، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، على إنشاء ملف خاص لتلقي طلبات الصحفيين المتعلقة بالخدمات الحكومية ومتابعتها، من خلال النقابة، وفق منظومة رسمية للصادر والوارد، بما يضمن سرعة فحص الطلبات وإنجازها، وتيسير حصول الأعضاء على الخدمات بما يليق بمكانتهم.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ ونقيب الصحفيين، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابة، وفتح قنوات تواصل مؤسسية تسهم في تلبية احتياجات الصحفيين والتعامل مع مطالبهم لدى مختلف المصالح والجهات الحكومية.

ووفقًا لبيان صحفي، فإنه وبموجب الاتفاق، يتولى نقيب الصحفيين نقل طلبات الزملاء إلى المحافظة ومتابعتها من خلال ملف مخصص لخدمات الصحفيين، بما يضمن وجود آلية واضحة للتعامل مع الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى إنجازها.

واتفق الجانبان على دعوة مجلس نقابة الصحفيين في الإسكندرية، برئاسة النقيب، للقاء المحافظ الأسبوع المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة احتياجات الصحفيين، إلى جانب إقامة صالون شهري داخل مقر النقابة، بحضور مديري المديريات ووكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، لإتاحة الفرصة للحوار المباشر ومناقشة الملفات والقضايا الخدمية.

وتستهدف هذه الخطوات تفعيل دور النقابة في خدمة أعضائها، وتعزيز التواصل مع الأجهزة التنفيذية، وتحويل مطالب الصحفيين إلى إجراءات عملية وخدمات ملموسة.