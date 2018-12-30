تحدث نادر شوقي، رئيس شركة إدارة نادي الجونة، ووكيل اللاعبين، عن مستقبل أحمد حمدي لاعب الفريق الساحلي، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لتقديم نفسه من أجل الاحتراف الخارجي.

وكان أحمد حمدي انتقل إلى الجونة بشكل نهائي قادما من الأهلي بعدما قضى ستة أشهر على سبيل الإعارة مع النادي الساحلي.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "حمدي يتواجد في الجونة من أجل إثبات نفسه ليحترف خارجيًا، وفي حال انتقاله لناد آخر بالدوري المصري ستكون أولويته للنادي الأهلي إذا أبدى الأحمر رغبة في ضمه".

وأضاف: "تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي من نادي هدرسفيلد بنهاية الموسم الجاري، ولا أستطيع تحديد مصيره إلا قبل شهر مايو المقبل".

واختتم قائلا: "عاد رمضان ليتألق مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وسيكون من الطبيعي أن يطلب نادي هدرسفيلد مبلغا ماليا كبيرا للتفريط في خدماته، لكن لن نستطيع حسم استمراره إلا قبل مايو".

يُذكر أن رمضان صبحي يلعب بصفة أساسية مع الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وحصل الأهلي على خدماته بعد تجديد استعارته هذا الموسم مقابل 37 مليون جنيه.