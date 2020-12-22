مصر تستقبل وفدا من شيوخ الجنوب للتوصل لحلول تضمن وحدة ليبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وفدًا يضم 75 من شيوخ وأعيان ونُخب الجنوب الليبي، والذي حضر إلى مصر في زيارة تستغرق ٤ أيام؛ لمناقشة سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لم شمل الشعب الليبي والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية؛ سعيًا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين في إطار من الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وفور وصول الطائرة التي تقل وفد الجنوب الليبي، توجه فريق من الأطباء لإجراء مسحة PCR للاطمئنان على سلامة أعضاء الوفد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه الوفد الذي يضم شيوخ القبائل وعددًا من المثقفين والكتاب وممثلي المرأة في الجنوب الليبي إلى مقر إقامتهم بالقاهرة.