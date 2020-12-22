موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في القتال بجمهورية إفريقيا الوسطى

نفت وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، مشاركة عسكريين روس في الأعمال القتالية بجمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة أن موسكو تلتزم بصرامة بمطالب مجلس الأمن الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إن لروسيا ممثلية صغيرة لوزارة الدفاع الروسية بإفريقيا الوسطى، تضم 4 أو 5 أشخاص وهم لا يشاركون في الأعمال القتالية، هذا المكتب هو عبارة عن تواجد سياسي".

وشدد بوجدانوف على أن موسكو "ملتزمة بكل ما هو مفروض تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، ويتم إرسال المعلومات إلى الأمم المتحدة، حول كل هذه الأمور"، مشيرا إلى أن "العسكريين الروس الموجودين الآن في جمهورية إفريقيا الوسطى، هم مدرِبون وليسوا جيشًا أو قوات خاصة".

وأضاف أن "مجموعة من العسكريين الروس، تخدم في إطار بعثة الأمم المتحدة الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى، والحديث يدور عن "13-14 ضابطا من روسيا".

وأشار نائب الوزير إلى أن روسيا تأمل في أن تلعب بعثة حفظ السلام الأممية هذه، التي تم تنسيق نشاطها في مجلس الأمن الدولي، دورا حاسما في ضمان ظروف آمنة طبيعية لإجراء الانتخابات في تلك الدولة.