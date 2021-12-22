ضبط 4 آلاف ملزمة تعليمية خاصة بإحدى الجامعات داخل مطبعة بدون تفويض بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، 4 آلاف ملزمة تعليمية خاصة بإحدى الجامعات داخل مطبعة بدون تفويض، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسؤولى مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات، بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، والتقابل مع "مالكها" ومقيم بدائرة قسم شرطة_شبرا_مصر_بالقاهرة، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط إجمالى عدد 4 آلاف ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصين بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة ، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.