عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي، اليوم الأربعاء، "م.أ.م"، 28 عامًا، سائق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة مخدر الهيروين والسلاح الأبيض المضبوط "نصل كتر"، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 13795 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، في أثناء تواجده بنطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أن عملية الضبط جرت حال المرور الأمني في نطاق دائرة القسم، حيث شاهدت القوة الأمنية سيارة متوقفة بجانب الطريق، والمتهم إلى جوارها، وبسؤاله عن التراخيص وتحقيق الشخصية أفاد بعدم حمله لهما، وبإمعان النظر أبصر أحد أفراد القوة سلاح أبيض "نصل كتر" أسفل المقعد المجاور لقائد السيارة، فالتطقته.

وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش أسفل مقعد السائق، عثر على كيس يحوي بداخله 8 اسطوانات لمخدر الهيروين الذي تبين من تقرير المعمل الكميائي أنه يزن 1 كيلو و817.5 جرام، وبتفتيش المتهم ذاتيًا بعد توقيفه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته، والسيارة لاستخدامها في عملية التوزيع.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد رفعت جبر، وعبد الرحمن سيد حافظ، وكارم محمود رزق، وسكرتير المحكمة، أحمد يوسف.