زيلينسكي يعرب عن أمله في استمرار الدعم القوي من مجلسي الكونجرس لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الكونجرس الأمريكي صديق عظيم للشعب الأوكراني، ويدعم حريته، معربا عن أمله في استمرار الدعم القوي من مجلسي الكونجرس لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه بفضل ذلك تتلقى بلاده مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية تشتد الحاجة إليها.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- أن ذلك جاء عقب اجتماع زيلينسكي - الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا - مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال زيلينسكي "إنه لشرف عظيم لي، شكرا جزيلا على الدعوة، إنه لشرف عظيم أن أكون هنا لمخاطبة الكونجرس وجميع الأمريكيين".

من جانبها.. قالت بيلوسي "إنه فخر كبير أن نرحب بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في مبنى الكابيتول.. إنك تزورنا في وقت يحضر فيه الكونجرس لجولة أخرى لاحقة من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، ونأمل أن تتم في غضون 48 ساعة".

ورحبت بيلوسي بقرار بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي باتريوت ونظام هيمارس إضافي ومساعدات عسكرية مهمة أخرى.

في سياق متصل.. التقى فولوديمير زيلينسكي مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إضافة إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وناقش الرئيس الأوكراني مع أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة الحفاظ على الدعم لأوكرانيا في المستقبل، وهو أمر مهم للغاية لردع العمليات الروسية وتحرير الأراضي الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يوافق الكونجرس الأمريكي على حزمة دعم مالي لأوكرانيا تبلغ قرابة 45 مليار دولار.