 اليابان تسلم الولايات المتحدة صواريخ باتريوت - بوابة الشروق
الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليابان تسلم الولايات المتحدة صواريخ باتريوت

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:03 م

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن اليابان ستقوم بتسليم صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اليابان قد تمسكت بأن صواريخ باتريوت مخصصة للاستخدام داخل منطقة المحيطين الهندى والهادىء ولا يمكن إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا أو مناطق أخرى في حالة صراع.

ولكن الصحيفة ذكرت أنه من خلال المساعدة في تعزيز المخزونات الأمريكية، يمكن لأنظمة الصواريخ اليابانية الصنع أن تحل محل تلك التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهذا الإعلان.

وقال إن "هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندى والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك