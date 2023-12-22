اليابان تسلم الولايات المتحدة صواريخ باتريوت

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن اليابان ستقوم بتسليم صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اليابان قد تمسكت بأن صواريخ باتريوت مخصصة للاستخدام داخل منطقة المحيطين الهندى والهادىء ولا يمكن إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا أو مناطق أخرى في حالة صراع.

ولكن الصحيفة ذكرت أنه من خلال المساعدة في تعزيز المخزونات الأمريكية، يمكن لأنظمة الصواريخ اليابانية الصنع أن تحل محل تلك التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهذا الإعلان.

وقال إن "هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندى والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية".