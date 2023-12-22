قال سفير تركيا بمصر صالح موطلو: «شرف عظيم بالنسبة لي أن أتقدم بأوراق اعتمادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، منذ أيام قليلة».

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه شعر بالصدق والأمانة والاهتمام العميق من قبل الرئيس السيسي، تجاه تركيا ورئيسها أردوغان، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة ومودة بين الرئيسين السيسي وأردوغان.



ولفت إلى أن الثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والتركي، جرى بناؤها على أساس مصالح كلتا الدولتين، منوها بأن مصر وتركيا هما أهم الدول في شرق البحر المتوسط.



وأشار إلى أن ما جرى تحقيقه خلال الـ10 سنوات، هو أن الشعبين كان لا يزال بينهما حب واهتمام متبادل بينهما، ولم يختف أبدا، والبلدين افتقدا بعضهما البعض، مشددا على أن تركيا كانت دائما ولا تزال مرتبطة بمصر، وتولي أهمية كبرى لدور مصر الإقليمي، ومصر دائما تهتم بتركيا وشعبها.



وذكر «انعدام التواصل تسبب في حدوث سوء تفاهم بين البلدين ونجحنا في حل هذه الأزمة»، موضحا أنه جرى تأسيس الثقة بين البلدين خلال الفترة الماضية من الحوارات المستمرة.

وتابع: «تركيا كانت مقدرة تماما للدور المصري ومكانة الدولة المصرية، وكنت نتمنى دائما الرفاهية والرخاء لمصر وشعبها، والجانبين عبرا من خلال كل الوسائل عن هذه المشاعر والمقاربات، واستطعنا أن نأتي لهذه المرحلة من التفاهم».