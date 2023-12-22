الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين في غزة ليرتفع العدد إلى 139

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، في القتال مع حركة "حماس" في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش في الهجوم البري الإسرائيلي ضد الحركة، منذ أواخر أكتوبر الماضي إلى 139 .

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة عن الجيش قوله إن جنديا من قوات الاحتياط وجنديين آخرين، أصيبوا بإصابات خطيرة، في المعارك في شمال وجنوب غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري قد أعلن أمس الخميس، أن الجيش قتل أكثر من ألفي عنصر من حماس في هجمات خلال القتال البري منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة في الأول من ديسمبر الجاري.

وأضاف المتحدث أن هذا يرفع تقديرات الجيش بشأن مقاتلي حماس الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى نحو 8آلاف، وقتل نحو ألف من حماس في السابع من أكتوبر خلال هجوم الحركة على إسرائيل، بحسب الصحيفة .