عقوبة مغلظة تنتظر ناتشو في ريال مدريد

تحدث تقرير صحفي إسباني اليوم الجمعة، عن العقوبة المتوقع فرضها على ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، على خلفية طرده بمباراة الأمس أمام ديبورتيفو ألافيس، بمنافسات الدوري الإسباني.

وشهد لقاء الميرينجي حالة طرد مباشر لناتشو، بعد تدخل عنيف على سامو لاعب ألافيس، ليزيد معاناة فريقه في ظل إصابات عديدة يعاني منها الملكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ناتشو قد يغيب عن المباراتين المقبلتين على إثر تدخله العنيف على لاعب ألافيس.

وأضافت أن دياز دي ميرا حكم المباراة، أوضح في تقريره أن ناتشو استخدم قوة مفرطة في تدخله، وكتب: "تدخل على الخصم في نزاع على الكرة باستخدام القوة المفرطة".

وأشارت إلى أن لجنة المسابقات لم تتخذ بعد قرارا بشأن عقوبة ناتشو إلا أن المدافع قد يتم إيقافه لمباراتين.

جدير بالذكر أن ناتشو سبق له أن تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة جيرونا بالجولة الثامنة في 30 سبتمبر الماضي، وعوقب على إثرها بالإيقاف ل3 مباريات.