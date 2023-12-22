التشيك: 3 طلاب أجانب قتلوا في إطلاق النار داخل حرم جامعي

حددت شرطة التشيك، هوية 13 من الضحايا الـ14، في إطلاق نار وقع أمس الخميس.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان، إن ثلاثة منهم مواطنون أجانب وتم تشديد الإجراءات الأمنية بمختلف أنحاء البلاد.

وأقامت الشرطة خط أزمات خاص للجمهور، حيث يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات.

زكان قائد الشرطة مارتن فوندراسيك قد قال إن مسلحا أطلق النار داخل حرم جامعة بوسط العاصمة التشيكية براج بعد ظهر أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، على الأقل، وإصابة 25 آخرين، حالة 10 منهم خطيرة.

ولقي منفذ إطلاق النار حتفه، ويعتقد أنه كان طالبا في الجامعة قتل والده قبل فترة قصيرة، وكان مطلوبا من الشرطة، لكن لم يتم بعد تحديد هويته بصفة رسمية.

ويعتقد أن هذا هو أسوأ هجوم مسلح في تاريخ جمهورية التشيك التي حصلت على استقلالها عام 1993.

وكانت معلومات أولية أفادت بإصابة 24 شخصا، حالة تسعة منهم، على الأقل، خطيرة أو حرجة.

وكان وزير الداخلية التشيكي قد صرح للإذاعة العامة «سي تي»، بأنه لا توجد دلائل على وجود شخص ثان أطلق النار، أو خلفية إرهابية للحادث. لكنه مع ذلك ناشد السكان اتباع تعليمات الشرطة.

ووقع حادث إطلاق النار في كلية الفلسفة بجامعة تشارلز الكائنة في ميدان جان بالاش. وهرعت أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبينها قوات خاصة.