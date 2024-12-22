ضبط 151 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

أسفرت حملة شنتها إدارة مرور الغربية عن رصد مخالفات متنوعة على مدار 24 ساعة بالطرق والشوارع الرئيسية في مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال الحملة مصادرة المركبات والدراجات المخالفة وتحصيل الغرامات المالية المستحقة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بضبط 151 مخالفة مرورية متنوعة، وتضمنت المخالفات: السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، القيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى ضبط دراجات نارية ومركبات "توك توك" بدون لوحات أو تراخيص.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحصيل غرامات فورية بقيمة 35 ألفًا و130 جنيهًا مقابل المخالفات التي تم تحريرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة شؤونها.