انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري من مسجد الحسين بالقاهرة

شهد مسجد الإمام الحسين انعقاد مجلس الحديث العشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولى القراءة الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع من أول باب : «استعانة اليد في الصلاة» إلى نهاية باب : «إذا انفلتت الدابة في الصلاة» والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد من أول باب : «ما يجوز من البصاق» إلى نهاية باب: «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي من أول باب: «الإشارة في الصلاة»إلى نهاية باب : «غسل الميت ووضوئه».

وتأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، من خلال قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.