الحوثيون يكشفون خسائر الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة

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قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة منذ 20 يوليو الماضي، حتى 19 ديسمبر، خلفت خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.

وجاء الكشف عن الإحصائية الجديدة أثناء مؤتمر صحفي عقده وزير النقل في حكومة الحوثي محمد قحيم، بحضور قيادات حوثية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» حول تداعيات استهداف إسرائيل لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وبحسب ما أفادته قناة «الجزيرة»، أوضح بيان -صادر عن المؤتمر الصحفي- أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما زالت تعاني تبعات الأضرار السابقة للغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة الثلاثة.

وبيّن أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، والتي طالت الكرينات (الرافعات) الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن، بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.

وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ غارات جوية «دقيقة» على منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تديرها جماعة الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، في ساعة متأخرة أمس السبت، أن الضربات استهدفت «تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، ومنها الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وفي باب المندب وخليج عدن».

وقالت -في بيان- إنها قصفت «عدة طائرات مسيرة تابعة للحوثيين» وصاروخ كروز مضادا للسفن فوق البحر الأحمر.

وأوضحت أن هذه الضربات والعمليات «شاركت فيها أصول تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات إف إيه-18»، دون ذكر أي مشاركة بريطانية فيها.

واعتبر البيان تدمير الموانئ اليمنية انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها، التي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.



