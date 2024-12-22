وفد حركة حماس والهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية يلتقيان في القاهرة‬

التقى وفد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" برئاسة الدكتور خليل الحية والدكتور باسم نعيم بالمفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية عاكف المصري، اليوم الأحد، في القاهرة.

وأطلع الدكتور خليل الحية، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، على مجريات اللقاءات الأخيرة بهدف البحث عن سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الدكتور خليل الحية أن حركة حماس أبدت مرونة عالية في جولات المفاوضات من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كما أبدت مرونتها في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة.

ومن جانبه، أكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية على ضرورة وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها قطاع غزة وسرعة تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية واغاثة أهالي قطاع غزة والبدء في إعادة الإعمار.

وأكد الطرفان أن إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو الطريق الصحيح لوأد كل المؤامرات التي تحاك لشعبنا وفى مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد الطرفان بجهود جمهورية مصر العربية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة واحتضانها الدائم للفصائل الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء الانقسام الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.