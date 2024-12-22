شادي محمد عن أزمة مباراة الكرة النسائية: البعض يتصيد الأخطاء لـ الأهلي

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، كواليس أزمته مع حكام مباراة فريق الكرة النسائية بالأحمر مع بالم هيلز في دوري السيدات.

قال شادي محمد، خلال تصريحات "إذاعية":" سمعت بعض الأمور الغريبة عني وعن بعض الأزمات، والأولى أن نتحدث عن الكرة النسائية والفرق المميزة التي لها باع كبير فيها مثل وادي دجلة ومسار وبيراميدز".

أضاف:" البعض يحاول تصيد الأخطاء للنادي الأهلي، والأمور البسيطة يتم تضخيمها وعمل بروباجاندا، وهي حملة ممنهجة ضد الفريق وجماهيره وكولر واللاعبين ثم تحول الأمر لفريق الكرة النسائية".

تابع:" كنت أول من يدافع عن الكرة النسائية، وكان لدينا مباراة أمام بالم هيلز يوم الجمعة الماضية، واللوائح تقول إنه لابد أن تكون هناك غرفا للبنات، ولم يكن موجود غرفة لتغيير الملابس لكن حاولنا تجاوز الموقف".

أتم شادي محمد:" تعاملت مع الأمر، وانتظرنا 25 دقيقة بعد وصولنا، واضطررنا للدخول إلى غرفة بدون باب يدخلها الأعضاء، وتحدثت مع الحكمة وقالت لي أنه لا توجد مشكلة وهذا أمرا عاديا لكن أخبرتها أنه ليس عاديا".