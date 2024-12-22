ترامب محذرا من هيمنة صينية على قناة بنما: خفضوا الرسوم أو ستعيد أمريكا السيطرة عليها

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساء أمس، إن قناة بنما تفرض "أسعاراً ورسوم مرور باهظة" على الأساطيل والسفن التجارية الأمريكية، مطالباً بخفض تلك الرسوم، وإلا فإنه يتعين على بنما إعادة القناة إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) التابعة له: "الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة بالنظر إلى الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما.. سيتوقف 'هذا النهب' لبلدنا على الفور".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر عميل للقناة، وهي مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع الشحنات التي تمر عبرها كل عام. ومع ذلك، أعاق الجفاف الطويل قدرة القناة على نقل السفن بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وقالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد الأسبوع الماضي إن الاضطرابات الناتجة ساهمت في الضغوط المفروضة على سلسلة التوريد مما عزز التضخم- حسب موقع الشرق بلومبيرج.

وكانت الولايات المتحدة قد أكملت حفر القناة التي يبلغ طولها 51 ميلاً (82 كيلومتراً) عبر مضيق أميركا الوسطى في عام 1914، لكنها تنازلت عنها لبنما في عام 1999 بموجب معاهدة وقعها الرئيس السابق جيمي كارتر في عام 1977، وهي الخطوة التي وصفها ترمب بالحمقاء.

وأشار ترامب إلى أن القناة معرضة لخطر الوقوع في الأيدي الخطأ، قائلاً إن القناة ليست ملكاً للصين لتديرها، والصين هي ثاني أكبر عميل للقناة، وتسيطر شركة صينية مقرها هونغ كونغ على اثنين من الموانئ الخمسة المجاورة للقناة، واحد على كل جانب.

وقال ترامب: "لم يتم منحها (قناة بنما) لصالح الآخرين، ولكن فقط كرمز للتعاون بيننا وبين بنما". "إذا لم يتم اتباع المبادئ، سواء الأخلاقية أو القانونية، لهذه البادرة الكريمة، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا، بالكامل، ودون سؤال. إلى مسؤولي بنما، يرجى العمل وفقاً لذلك!".