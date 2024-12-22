الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد منشآت تابعة للحوثيين في صنعاء

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء السبت، تنفذ ضربات جوية ضد منشآت تخزين الصواريخ والقيادة والتحكم التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، "إن قواتها نفذت غارات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة تديرها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران داخل الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة في ​​صنعاء".

وأشار البيان إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت تلك الضربات المتعمدة "بهدف تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأوضح البيان أن قوات القيادة أسقطت خلال العملية العديد من المسيرات الهجومية أحادية الاتجاه وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فقد شاركت في العملية قوات جوية وبحرية أمريكية، بما في ذلك طائرات من طراز إف/إيه-18، مشيراً إلى أن ‏تلك الضربات "تعكس التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي".

وفي وقت سابق من مساء السبت، هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن القصف الذي شنته قوات التحالف استهدف جبلي عطان ونقم، جنوب وشرقي العاصمة صنعاء.

وأضاف شهود العيان"أن القصف استهدف كذلك منزل علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني السابق في الحكومة الشرعية، الخاضع لسيطرة الحوثيين في منطقة حدة بصنعاء".

وبحسب شهود العيان، فقد هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن".