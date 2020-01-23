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(دب ا)

ضرب زلزال بقوة 2ر5درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الاربعاء مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران مساء اليوم الاربعاء،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واضاف، ان مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع احدهما في شهر حزيران/يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران .

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في كانون اول / ديسمبر 2003 واسفر عن مقتل 31 ألف شخص.