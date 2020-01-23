محافظ البحيرة يحيل 18 من العاملين بمستشفى الرحمانية للتحقيق

غادة الدسونسى

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه لا تهاون فى اى تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين

كما شدد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الادارى

حيث قرر المحافظ إحالة عدد 4 أطباء بمستشفى الرحمانية المركزى خلال فترة النوباتجية للتحقيق بسبب ترك محل عملهم بدون بسبب كما تم إحالة عدد 14 مابين تمريض ومشرفات بالمستشفى للتحقيق خلال الفترة المسائية بسبب عدم حضور النوبتجية المكلفين بها وعدم وجود بديل لهم بدون إذن أوعذر

جاء ذلك عقب زيارة مفاجئه مساء اليوم للمستشفى خلال فترتي السهر والنوبتجية لرئيس المركز مهندس هشام عابدين وفريق الرقابة والمتابعة بالمركز

حيث أكد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .