الدنمارك توقف الرحلات القادمة من دبي للتحقق من صحة اختبارات كورونا

أعلنت الدنمارك، يوم الجمعة، فرض حظر لمدة 5 أيام على الرحلات القادمة من دبي نتيجة شكوك بشأن وجود مخالفات تتعلق باختبارات الكشف عن فيروس كورونا المطلوب تقديمها لدخول الدولة الاسكندنافية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الدنماركية، أنه سيطلب من جميع الركاب الذين يسافرون إلى البلاد تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا صادر قبل 24 ساعة من الصعود على متن أي طائرة متجهة إلى الدنمارك.

وقالت وزارة النقل الدنماركية، إن هناك شكوكاً في أن الاختبارات المتاحة للركاب قبل مغادرة دبي غير موثوقة.

وذكر وزير النقل بيني إنجلبراشت في بيان "لقد رأينا في الماضي، حالات مصابة بالفيروس تأتي عبر دبي، ولا يمكننا تجاهل مثل هذا الشك".

وأضاف إنجلبراشت أن تعليق الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة سوف يظل ساري المفعول لمدة خمسة أيام في انتظار التحقق من الأمر.

وأبلغ إنجلبراشت شبكة "دي أر" الإذاعية و شبكة "تي في 2" التليفزيونية العامة أن ما أثار مخاوف السلطات الدنماركية ودفعها للتحقق من صلاحية اختبارات المسافرين القادمين من الإمارات هو تلقي بلاغ "جدي وخطير" من أحد المواطنين حول كيفية الحصول على الاختبارات عند المغادرة من دبي.

وقد أصبح شرط إظهار نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا للقادمين من الخارج ساريا اعتبارا من 9 يناير، وسيستمر هذا الإجراء مبدئيًا حتى 7 فبراير المقبل كجزء من التدابير الاحترازية لوقف انتشار العدوى.

وحدد معهد مصل الدولة الدنماركي قبل أسبوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا ظهرت في جنوب إفريقيا، والتي يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال. تتعلق القضية الدنماركية برحلة إلى دبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الجمعة أنها تتواصل مع الدنمارك لاستيضاح تفاصيل قرارها بتعليق الرحلات القادمة من الإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الإمارات إن جميع المراكز المعتمدة في دولة الامارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.

وقال مطار دبي، إن اختبارات فيروس كورونا متاحة فقط بالمطار للركاب القادمين وأن هيئة الصحة بدبي هي المسؤولة عن هذا الاختبار.

وأضاف المطار أن المسافرين المغادرين لا يخضعون للفحص داخل المطار، بل في المراكز الصحية أو العيادات المعترف بها رسميا وفقا للوائح هيئة الصحة بدبي.