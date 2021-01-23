وفاة المنتج ميدو منيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحل عن عالمنا اليوم المنتج والمخرج ميدو منيب، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر آل منيب بالدراسة، وإقامة العزاء بالسيدة زينب.