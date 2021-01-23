وفاة المنتج ميدو منيب

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رحل عن عالمنا اليوم المنتج والمخرج ميدو منيب، بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر آل منيب بالدراسة، وإقامة العزاء بالسيدة زينب.