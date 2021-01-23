 وفاة المنتج ميدو منيب - بوابة الشروق
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وفاة المنتج ميدو منيب

إيمان محمود
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 2:04 م

رحل عن عالمنا اليوم المنتج والمخرج ميدو منيب، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بمقابر آل منيب بالدراسة، وإقامة العزاء بالسيدة زينب.


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