 الإعلام الأمني العراقي: محيط مطار بغداد يتعرض لقصف صاروخي دون إصابات - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: محيط مطار بغداد يتعرض لقصف صاروخي دون إصابات

(د ب أ)
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 10:44 ص

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس دون إصابات.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الصواريخ سقطت خارج المطار دون إصابات.


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