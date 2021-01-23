الإعلام الأمني العراقي: محيط مطار بغداد يتعرض لقصف صاروخي دون إصابات

الأكثر قراءة
فرج عامر: ما حدث في مباراة سموحة وبيراميدز «فضيحة»
بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد صاحب مبادرة زواج التجربة
الأرشيف يتكلم عن مصرع عمر خورشيد (2) - شهادة مديحة كامل وسابقة غريبة للشاب السعودي المتسبب في الحادث
اكتشاف علاجات مناعية لمرضى الأورام بديلا للكيماوي بنسبة شفاء 70%
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس دون إصابات.
وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الصواريخ سقطت خارج المطار دون إصابات.