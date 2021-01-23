الإعلام الأمني العراقي: محيط مطار بغداد يتعرض لقصف صاروخي دون إصابات

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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس دون إصابات.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الصواريخ سقطت خارج المطار دون إصابات.