 وزير الزراعة: وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 85% - بوابة الشروق
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وزير الزراعة: وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 85%

نور رشوان
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 2:06 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 2:06 م

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود الدولة لزيادة حجم الثروة السمكية.

وقال القصير، في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك وصلت إلى 85%.

وأضاف أن إجمالي ما يتم إنتاجه من الأسماك يصل إلى 2 مليون طن، من بينهما 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصادر البحرية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر، وذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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