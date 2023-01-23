قال الموسيقار هاني شنودة، إن «رفضه العزف في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، قرار خاطئ وصحيح في نفس الوقت».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن قراره بعدم العزف، أدى إلى اهتمامه بنفسه كمؤلف موسيقي، لافتًا إلى أن الفنان مجدي الحسيني ظل كما هو عازفًا، رغم أنه مؤلف جيد.

وعن كواليس رفضه العزف لأم كلثوم، روى: «قلت لأستاذ محمد عبدالوهاب – وكنت صديقًا مقربًا منه - ترضى لي ألعب 3 دقائق وأسكت ساعة إلا ربع لحد ما الأغنية تخلص؟».

وفي سياق متصل، تحدث الموسيقار عن تعاونه مع الفنانة نجاة، قائلًا إنها كانت «تتخفى» من أجل الاستماع للمقاطع الموسيقية التي يؤلفها، أثناء تواجده بمنزله في الدقي.

وأشار إلى أن نجاة كانت ترتدي نظارة وتربون على رأسها حتى لا يراها بالقرب من مسكنه، موضحًا أن السائق كان ينتظرها بالسيارة في مكان بعيد، حتى تنتهي من الاستماع للمقطع.

ولفت إلى أنه تعاون مع نجاة في أغاني «بحلم معاك» و«أنا بعشق البحر» و«يوم الهنا»، مشيدًا بالفنانة: «ربنا يديها الصحة ويكرمها، ففضلها على الفن المصري لا ينكر».