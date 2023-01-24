ضبط 1416 زجاجة زيت بحملة في كوم حمادة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية كوم حمادة



أسفرت الحملة عن ضبط 4 محلات قامت بعرض زيت طعام للبيع ناقص الوزن بمقدار 300 جرام في الزجاجة الواحدة.



وتم ضبط والتحفظ على 113 كرتونة بإجمالي كمية 1416 زجاجة زيت، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ اللازم قانونا.



كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف في سلع تموينية بمبلغ 3370 جنيها عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.



كانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة على أبوزيد ووليد جعفر مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.