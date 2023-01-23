وفاة الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق

توفي الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، بعد صراع مع المرض.

ونعى حزب الوفد «عبد العاطي» وجاء فيه: «تميز الكاتب الصحفي بكتاباته اللاذعة وتحقيقاته الصحفية الجرئية التي تنحاز للفقراء والبسطاء من الشعب، وخاض العديد من المغامرات الصحفية لكشف الإهمال».

وتابع: «وتميز الراحل بالخلق الرفيع وعاش حياته متواضعًا نظيف اليد يقظ الضمير، محبًا لعمله ولزملائه، عاشقًا تراب الوطن، يضرب به المثل في الجد والاجتهاد فى العمل، والنزاهة وطهارة اليد، كان بشوشًا هادئًا أحبه كل من تعامل معه».

واختتم: «وينعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، الزميل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان».

وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات علاج الزميل سيد عبدالعاطي الكاتب الصحفي ورئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد؛ فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل.