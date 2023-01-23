وزيرة الخارجية الألمانية تتجنب إعلان موقف برلين بشأن توريد دبابات لأوكرانيا

تجنبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل التطرق لمسألة ما إذا كانت برلين ستوافق بسرعة على طلب من دول أخرى بتسليم دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا.

وقالت بيربوك: "البلد كله يتعرض للهجوم من قبل النظام الروسي. ويتضح أنه بعد أحد عشر شهرا من بدء الحرب العدوانية الروسية الوحشية، لم يعدل بوتين عن خطته القاتلة لتدمير أوكرانيا.. لذلك من المهم جدا أن نبذل نحن المجتمع الدولي كل ما في وسعنا للدفاع عن أوكرانيا. حتى تفوز أوكرانيا - تفوز بالعيش مرة أخرى في سلام وحرية. لأنها إذا خسرت هذه الحرب فلن تكون هناك أوكرانيا".

ولم تسمح بيربوك بالأسئلة. كما أنها لم تجب على سؤال عما إذا كانت تتحدث باسم الحكومة الألمانية في مقابلة إعلامية جرت مساء أمس الأحد عندما قالت عن الخطط البولندية لتسليم دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا: "لم يُطلَب منا ذلك وإذا طُلب منا، لن نقف في الطريق".

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي اليوم الاثنين في بوزنانيا أن بولندا تعتزم التقدم بطلب للحكومة الألمانية للموافقة على توريد دبابات القتال ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.