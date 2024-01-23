حماس تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها تجاه استمرار الحرب الوحشية على مستشفيات غزة

دعت حركة «حماس» الأمم المتحدة ومؤسساتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، إلى التحرك الفوري، والوقوف عند مسئولياتهم تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على المستشفيات في قطاع غزة، وما يتعرض له الآن مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، في مدينة خانيونس، من استهداف مباشر، بإطلاق النار من المُسَيّرات الإسرائيلية على مبانيهما وساحاتهما، والقصف الجوي والمدفعي المستمر على محيطهما، معرضاً حياة المرضى والأطقم الطبية والآلاف من النازحين فيهما للخطر.

وقالت في بيان، نشرته عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، إن «هذا الاستهداف المتعمد والمستمر للمستشفيات، هو جريمة حرب موصوفة تحدث بالصوت والصورة أمام سمع وبصر العالم أجمع، وتأتي في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، الشريكة في هذه الجرائم والانتهاكات».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مباني مجمع ناصر الطبي (جنوبي القطاع) تتعرض للشظايا، مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.

ونوه المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.

وأضاف: «نطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها».

وسبق أن أعلنت صحة غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي بعد مرور 109 أيام.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.