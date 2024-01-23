حسم المنتخب المصري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بسيناريو دراماتيكي، بعد تعادله المثير مع منتخب كاب فيردي مساء الإثنين.

وانتهت مواجهة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوفويت بواني، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

- مصر تتأهل دون تحقيق انتصار في دور المجموعات

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي من نهائيات أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، خلف منتخب كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق انتصار خلال مبارياته الثلاثة بدور المجموعات لأمم إفريقيا هذا العام، ولكنه استفاد من عدم تحقيق منتخبي غانا وموزمبيق أي انتصار خلال البطولة ليتوقف رصيدهما عند نقطتين فقط.

وكان منتخبنا الوطني قد تعادل بهدفين لمثلهما في مبارياته الثلاثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 أمام منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ليتأهل إلى الدور القادم من المسابقة دون تحقيق انتصار.

- مصر تكرر تجربة البرتغال في يورو 2016

وأعاد تأهل المنتخب المصري إلى الأذهان سيناريو تتويج المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، حينما اجتاز الفريق دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار وبـ 3 تعادلات فقط قبل أن ينجح في الظفر باللقب.

وفي يورو 2016، وصل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ 16 من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، حصدهم الفريق بعد تعادله مع منتخبات المجر وآيسلندا والنمسا.

واستعاد منتخب البرتغال ذاكرة الانتصارات في يورو 2016 أمام المنتخب الكرواتي في دور الـ 16 حينما فاز بهدف نظيف، ومن ثم تخطى عقبة نظيره البولندي في الدور ربع النهائي والويلزي في نصف النهائي.

وتوج منتخب الملاحين بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على منتخب فرنسا أمام جماهيره في المباراة النهائية، والتي شهدت إصابة قائد الفريق كريستيانو رونالدو وغادر الملعب وهو يبكي في مشهد مازال عالقا في ذاكرة الكثير من مشجعي البرتغال.

- إصابة رونالدو مع البرتغال في يورو 2016

كما أعد مشهد إصابة محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني خلال مواجهة غانا، إلى الأذهان إصابة رونالدو مع البرتغال في يورو 2016، وتفائل الكثير من مشجعي منتخب مصر بأن الفريق قادر على تكرار سيناريو المنتخب البرتغالي واستعادة اللقب الإفريقي الغائب منذ 14 عامًا.

وتعلق الجماهير المصرية الآمال على اللاعبين محمود حسن «تريزيجيه» ومصطفى محمد في استعادة نغمة الانتصارات بالمباريات القادمة من البطولة لقيادة الفراعنة للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ، بعد تأكد غياب قائد الفريق محمد صلاح عن الـ 3 مباريات المقبلة للفريق.