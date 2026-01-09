تعليق حركة قطارات المسافات الطويلة في شمال ألمانيا بسبب عاصفة ثلجية

يجتاح الإعصار الشتوي "إيلي" ألمانيا مصحوبا بكميات كثيفة من الثلوج، ما دفع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إلى تعليق حركة قطارات المسافات الطويلة في شمال البلاد.

وأفادت الشركة اليوم الجمعة بأن حركة القطارات في منطقة هانوفر الكبرى بأكملها ستتوقف حتى منتصف النهار على الأقل. وجاء في بيانها: "بهذا يتأثر أحد أهم مراكز الربط لدينا، ولم تعد حركة القطارات الطويلة في شمال ألمانيا ممكنة".

وأوضحت الشركة أن تعليق التشغيل ضروري لحماية الركاب والموظفين والمركبات، معلنة في الوقت نفسه تقديم خدمات للركاب في محطات القطارات، بما في ذلك توفير قطارات انتظار في هانوفر.

وعلى الصعيد المروري، تأثرت طرق عدة وخطوط سكك حديدية أخرى في مختلف أنحاء ألمانيا. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من طرق شديدة الانزلاق ومغطاة بالثلوج في العديد من المناطق. وفي مدن عدة، جرى تعليق حركة الحافلات كإجراء احترازي. وفي بعض الطرق، لا سيما في غرب ألمانيا، ساد هدوء غير معتاد في ساعات الصباح الباكر بعد أن فضل كثير من السائقين البقاء في منازلهم بسبب تحذيرات الانزلاق.

وسجلت حالات تعطل كبيرة على عدد من الطرق السريعة، إذ أعلنت الشرطة في شرق ولاية هيسن عن إغلاق ثلاثة طرق سريعة في الاتجاهين بسبب شاحنات علقت في الثلوج وانقلبت عرضيا على الطريق. وقال متحدث باسم الشرطة: "المشكلة تكمن في حركة الشاحنات الثقيلة"، داعيا سائقي الشاحنات إلى مغادرة الطرق السريعة والتوجه إلى أماكن الاستراحة. كما شاركت آليات إزالة الثلوج وهيئة الإغاثة التقنية الألمانية في عمليات الطوارئ.

كما علِقَت نحو 24 شاحنة على أحد الطرق السريعة المغطاة بالثلوج بولاية بافاريا الألمانية. وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى خلال الليل حتى صباح اليوم الجمعة الدفع بعدة جهات إلى موقع الحادث، من بينها وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، التي قامت بسحب الشاحنات العالقة إلى أن تمكنت من متابعة السير بالقوة الذاتية.

وعن الحالة الجوية، قال الخبير لدى هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، ديفيد منتسل، صباح اليوم: "لا يمكن تصنيف ما يحدث على أنه حدث القرن، بالتأكيد لا. إنه عاصفة شتوية، وإذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، فهو ليس شيئا استثنائيا للغاية". ومع ذلك، صدرت تحذيرات من تدهور شديد في الأحوال جوية في مناطق واسعة من ألمانيا، لا سيما في الشمال والمناطق الجبلية المتوسطة.

وتوقعت الأرصاد أن تتراوح كميات الثلوج الجديدة بين 10 و15 سنتيمترا في مناطق واسعة من البلاد، من بحر الشمال وحتى شرقا. وتتوقع هيئة الأرصاد كميات أكبر من الثلوج فيما يعرف بمناطق الاحتجاز في السلاسل الجبلية المتوسطة، حيث قد تصل سماكة الثلوج الجديدة إلى 20 سنتيمترا في السفوح المواجهة للرياح.

وبشأن حركة القطارات، توقعت "دويتشه بان" استمرار تأخر الرحلات وإلغاء قطارات المسافات الطويلة حتى يوم غد السبت، داعية الركاب إلى تأجيل رحلاتهم إن أمكن. وأوضحت الشركة أن التذاكر المشتراة يمكن استخدامها في وقت لاحق، كما جرى إلغاء بعض الرحلات بشكل احترازي في مناطق معينة.